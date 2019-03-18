У Президента пообіцяли спецпредставників НАТО в "Укроборонпромі"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У державному концерні "Укроборонпром" проведуть аудит, туди будуть введені додаткові спецпредставники НАТО. Про це заявила представник Президента України в парламенті Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
"Порошенко ввів своїм указом зміни до рішення РНБО в "Укроборонпромі". Це не фікція. Аудит буде проведено, наша Рахункова палата проведе інвентаризацію, будуть введені додаткові спецпредставники НАТО для того, щоб працювати в "Укроборонпромі", - зазначила нардеп.
За її словами, також буде частково знято таємницю з документів "Укроборонпрому".
При цьому вона додала, що окремі підприємства концерну будуть перенесені в перелік тих компаній, які зможуть корпоратизуватися в подальшому.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення".
За результатами засідання РНБО було доручено провести аудит і ревізію діяльності ДК "Укроборонпром" та підприємств-учасників концерну із залученням іноземних експертів.