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MIM-104 Patriot

У Президента пообіцяли спецпредставників НАТО в "Укроборонпромі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У державному концерні "Укроборонпром" проведуть аудит, туди будуть введені додаткові спецпредставники НАТО. Про це заявила представник Президента України в парламенті Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.

У Президента пообіцяли спецпредставників НАТО в "Укроборонпромі"

"Порошенко ввів своїм указом зміни до рішення РНБО в "Укроборонпромі". Це не фікція. Аудит буде проведено, наша Рахункова палата проведе інвентаризацію, будуть введені додаткові спецпредставники НАТО для того, щоб працювати в "Укроборонпромі", - зазначила нардеп.

За її словами, також буде частково знято таємницю з документів "Укроборонпрому".

При цьому вона додала, що окремі підприємства концерну будуть перенесені в перелік тих компаній, які зможуть корпоратизуватися в подальшому.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення".

За результатами засідання РНБО було доручено провести аудит і ревізію діяльності ДК "Укроборонпром" та підприємств-учасників концерну із залученням іноземних експертів.

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