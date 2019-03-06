Аудит і ревізію діяльності "Укроборонпрому" проведуть із іноземними експертами - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. За результатами засідання доручено провести аудит і ревізію діяльності ДК «Укроборонпром» та підприємств-учасників концерну із залученням іноземних експертів. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
“... за результатами засідання доручено провести аудит і ревізію діяльності ДК „Укроборонпром“ та підприємств-учасників концерну із залученням іноземних експертів”, — наводить прес-служба слова Турчинова.
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Крім того, за даними прес-служби РНБО, Генеральній прокуратурі України, СБУ, НАБУ та ДБР рекомендовано здійснити перевірку і надати правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель, та про результати поінформувати громадськість.
Як повідомляв УНН, 6 березня 2019 року Рада національної безпеки і оборони України на своєму засіданні розглянула питання реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення прозорості виконання державного оборонного замовлення.
Раніше посол США закликала провести аудит “Укроборонпрому”.
Нагадаємо, 5 березня національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.
В оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.