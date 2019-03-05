Посол США закликала провести аудит “Укроборонпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Уряд України має провести повний аудит “Укроборонпрому” і розсекретити державне оборонне замовлення. Про це заявила посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович у Києві під час заходу з нагоди п’ятої річниці створення “УКМЦ”, передає кореспондент УНН.
“Уряд України також має негайно розпорядитись про повний аудит „Укроборонпрому“ і розсекретити державне оборонне замовлення, це має допомогти у прозорості та боротьбі з корупцією у секторі оборони”, — сказала Йованович.
З її слів, це має допомогти зробити сферу оборони більш прозорою, щоб можна було побачити, що вся їжа, ліки, і зброя потрапляють прямо до рук українських бійців.
“Влада має розслідувати і переслідувати в судовому порядку випадки корупції в „Укроборонпромі“ та інших місцях”, — підкреслила посол.
Нагадаємо, 5 березня національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.
Як повідомляв УНН, в оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.