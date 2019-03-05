Посол США призвала провести аудит "Укроборонпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Правительство Украины должно провести полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в Киеве во время мероприятия по случаю пятой годовщины создания "УКМЦ", передает корреспондент УНН.
"Правительство Украины также должно немедленно распорядиться о полном аудите "Укроборонпрома" и рассекретить государственный оборонный заказ, это должно помочь в прозрачности и борьбе с коррупцией в секторе обороны", - сказала Йованович.
По ее словам, это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной, чтобы можно было увидеть, что вся еда, лекарства, и оружие попадают прямо в руки украинских бойцов.
"Власть должна расследовать и преследовать в судебном порядке случаи коррупции в "Укроборонпроме" и других местах", - подчеркнула посол.
Напомним, 5 марта национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.
Как сообщал УНН, в оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 обнаружили финансовые нарушения на почти 90 млн грн.