Україна ініціює комплексний міжнародний аудит “Укроборонпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Україна ініціює комплексний міжнародний аудит концерну “Укроборонпром”. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент УНН.
“Ми ініціюємо зараз, відповідно до закону про національну безпеку, комплексний міжнародний аудит концерну “Укроборонпром”, — наголосив Президент.
З його слів, комплексна ревізія має відбутись щодо усіх контрактів.
“Тут я буду просити допомоги уряду і це має бути абсолютно прозоро, забезпечувати повну довіру, в тому числі з боку українського суспільства, щоб забезпечити міжнародним партнерам ту інформацію, яка дозволить налагодити співробітництво, продемонструвати повну відкритість і прозорість в питаннях реформування концерну”, — наголосив він.
Раніше посол США закликала провести аудит “Укроборонпрому”.
Нагадаємо, 5 березня національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.
Як повідомляв УНН, в оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.