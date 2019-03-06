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Украина инициирует комплексный международный аудит "Укроборонпрома"

Украина инициирует комплексный международный аудит "Укроборонпрома"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Украина инициирует комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром". Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН.

"Мы инициируем сейчас, согласно закону о национальной безопасности, комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", - подчеркнул Президент.

По его словам, комплексная ревизия должна состояться по всем контрактам.

"Здесь я буду просить помощи правительства и это должно быть абсолютно прозрачно, обеспечивать полное доверие, в том числе со стороны украинского общества, чтобы обеспечить международным партнерам ту информацию, которая позволит наладить сотрудничество, продемонстрировать полную открытость и прозрачность в вопросах реформирования концерна", - подчеркнул он.

Ранее посол США призвали провести аудит "Укроборонпрома".

Напомним, 5 марта Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.

Как сообщал УНН, в оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 года обнаружили финансовые нарушения на почти 90 млн грн.

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