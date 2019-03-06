Украина инициирует комплексный международный аудит "Укроборонпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украина инициирует комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром". Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН.
"Мы инициируем сейчас, согласно закону о национальной безопасности, комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", - подчеркнул Президент.
По его словам, комплексная ревизия должна состояться по всем контрактам.
"Здесь я буду просить помощи правительства и это должно быть абсолютно прозрачно, обеспечивать полное доверие, в том числе со стороны украинского общества, чтобы обеспечить международным партнерам ту информацию, которая позволит наладить сотрудничество, продемонстрировать полную открытость и прозрачность в вопросах реформирования концерна", - подчеркнул он.
Ранее посол США призвали провести аудит "Укроборонпрома".
Напомним, 5 марта Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.
Как сообщал УНН, в оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 года обнаружили финансовые нарушения на почти 90 млн грн.