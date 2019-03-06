Аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" проведут с иностранными экспертами - СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. По результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК “Укроборонпром” и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"... по результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов", - приводит пресс-служба слова Турчинова.
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Кроме того, по данным пресс-службы СНБО, Генеральной прокуратуре Украины, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность.
Как сообщал УНН, 6 марта 2019 года Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании рассмотрел вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения государственного оборонного заказа.
Ранее посол США призвали провести аудит "Укроборонпрома".
Напомним, 5 марта Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.
В оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 года выявили финансовые нарушения почти 90 млн грн.