У Президента пообещали спецпредставителей НАТО в "Укроборонпроме"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В государственном концерне "Укроборонпром" проведут аудит, туда будут введены дополнительные спецпредставители НАТО. Об этом заявила представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко во время заседания согласительного совета Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Порошенко ввел своим указом изменения в решение СНБО в "Укроборонпроме". Это не фикция. Аудит будет проведен, наша Счетная палата проведет инвентаризацию, будут введены дополнительные спецпредставители НАТО для того, чтобы работать в "Укроборонпроме", - отметила нардеп.
По ее словам, также будет частично снята тайна с документов "Укроборонпрома".
При этом она добавила, что отдельные предприятия концерна будут перенесены в перечень компаний, которые смогут корпоратизироваться в дальнейшем.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа".
По результатам заседания СНБО было поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.