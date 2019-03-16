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Президент увів у дію рішення РНБО про реформування "оборонки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення". Про це повідомляє прес-служба АПУ, передає УНН.

Президент увів у дію рішення РНБО про реформування "оборонки"

Зазначається, що згідно з рішенням РНБО, буде проведено огляд оборонно-промислового комплексу. Кабінету міністрів України доручено забезпечити проведення такого огляду в установленому порядку.

Уряду також доручено забезпечити усунення корупційних ризиків, підвищення рівня прозорості та посилення контролю з боку держави і громадськості за діяльністю ДК “Укроборонпром” та інших держпідприємств ОПК. Для цього уряд має вжити заходів щодо залучення представників держав-партнерів до роботи наглядової ради “Укроборонпрому”.

Крім того, Кабміну доручено опрацювати питання щодо доцільності утворення центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через міністра економічного розвитку і торгівлі України, з покладенням на цей орган окремих функцій з реалізації державної військово-промислової політики, управління об’єктами державної власності у відповідній сфері та контролю за їх діяльністю, в тому числі ДК “Укроборонпром”.

Кабінет міністрів також має у місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудиту ДК “Укроборонпром” та підприємств — учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

Також мають бути розроблені та внесені на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення”, у якому передбачено підвищення рівня прозорості державних закупівель.

На розгляд парламенту також мають бути подані:

  • законопроекти щодо посилення відповідальності, в тому числі кримінальної, за невиконання або неналежне виконання державного оборонного замовлення;
  • внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” стосовно виключення з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, підприємств-учасників ДК “Укроборонпром” та включення їх до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані;
  • внесення змін до Митного кодексу України стосовно спрощення ввезення складових для використання у виробництві продукції оборонного призначення.

МЕРТ, зокрема, доручено забезпечити у місячний строк розгляд Міжвідомчою координаційною комісією з питань імпортозаміщення питань щодо імпортозаміщення металургійної продукції, підшипників спеціального призначення, електронних компонентів тощо.

РНБО також рекомендувала ГПУ, СБУ, НАБУ, ДБР здійснити перевірку і надати правову оцінку фактам, викладеним у ЗМІ, щодо порушень у сфері закупівель продукції, робіт, послуг оборонного призначення та за результатами поінформувати громадськість.

Як повідомляв УНН, Кабміну під час засідання РНБО було доручено ініціювати внесення змін до Закону України “Про державне оборонне замовлення” у частині підвищення рівня прозорості держзакупівель.

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