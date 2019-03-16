Президент ввел в действие решение СНБО о реформировании "оборонки"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа". Об этом сообщает пресс-служба АПУ, передает УНН.
Отмечается, что согласно решению СНБО, будет проведен осмотр оборонно-промышленного комплекса. Кабинету министров Украины поручено обеспечить проведение такого осмотра в установленном порядке.
Правительству также поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью ГК "Укроборонпром" и других госпредприятий ОПК. Для этого правительство должно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Кроме того, Кабмину поручено проработать вопрос о целесообразности образования центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется КМУ через министра экономического развития и торговли Украины, с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управлению объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контролю за их деятельностью, в том числе ГК "Укроборонпром".
Кабинет министров также должен в месячный срок организовать с привлечением международных экспертов аудита ГК "Укроборонпром" и предприятий - участников этого концерна и по его результатам информировать общественность.
Также должны быть разработаны и внесены на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе", в котором предусмотрено повышение уровня прозрачности государственных закупок.
На рассмотрение парламента также должны быть представлены:
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- законопроекты об усилении ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа;
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- внесение изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" относительно исключения из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, предприятий-участников ГК "Укроборонпром" и включения их в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но которые могут быть корпоратизированы;
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- внесение изменений в Таможенный кодекс Украины относительно упрощения ввоза составляющих для использования в производстве продукции оборонного назначения.
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МЭРТ, в частности, поручено обеспечить в месячный срок рассмотрение Межведомственной координационной комиссией по вопросам импортозамещения вопросов импортозамещения металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и тому подобное.
СНБО также рекомендовала ГПУ, СБУ, НАБУ, ГБР осуществить проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в СМИ, о нарушениях в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность.
Как сообщал УНН, Кабмину во время заседания СНБО было поручено инициировать внесение изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности госзакупок.