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Законопроект про зняття таємниці з державного оборонного замовлення внесуть цього тижня

Київ • УНН

 • 6709 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Цього тижня в ВРУ внесуть законопроект про зняття таємниці з державного оборонного замовлення. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.

Законопроект про зняття таємниці з державного оборонного замовлення внесуть цього тижня

"Цього тижня буде зареєстрований законопроект – це будуть зміни до закону про державну таємницю, про максимальне розкриття державного оборонного замовлення. Я сподіваюсь, що на цьому тижні Кабінет міністрів прийме остаточне рішення про створення органу центральної виконавчої влади. І тільки такі кроки можуть говорити, що ми реально опікуємось реформою оборонно-промислового комплексу і реформою армії", - зазначив нардеп.

За його словами, на сьогоднішній день указом Президента введено в дію рішення РНБО, яке передбачає цілий комплекс заходів по реформі військово-промислового комплексу. Це не тільки міжнародний аудит – це створення центрального органу виконавчої влади по координації військово-промисловим комплексом, це і розкриття державного оборонного замовлення максимально, щоб запобігти спекуляціям, це і реформа самого оборонпрому. Утім депутати вже провалили законопроект про створення спільних підприємств ВПК із іноземними партнерами на базі підприємств "Укроборонпрому", який є "найпростішим із тих, що є".

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення".

За результатами засідання доручено провести аудит і ревізію діяльності ДК "Укроборонпром" та підприємств-учасників концерну із залученням іноземних експертів.

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