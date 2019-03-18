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Законопроект о снятии тайны с государственного оборонного заказа внесут на этой неделе

Киев • УНН

 • 6709 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На этой неделе в ВРУ внесут законопроект о снятии тайны из государственного оборонного заказа. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский во время заседания согласительного совета Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект о снятии тайны с государственного оборонного заказа внесут на этой неделе

"На этой неделе будет зарегистрирован законопроект - это будут изменения в закон о государственной тайне, о максимальном раскрытии государственного оборонного заказа. Я надеюсь, что на этой неделе Кабинет министров примет окончательное решение о создании органа центральной исполнительной власти. И только такие шаги могут говорить, что мы реально занимаемся реформой оборонно-промышленного комплекса и реформой армии", - отметил нардеп.

По его словам, на сегодняшний день указом Президента введено в действие решение СНБО, которое предусматривает целый комплекс мероприятий по реформе военно-промышленного комплекса. Это не только международный аудит - это создание центрального органа исполнительной власти по координации военно-промышленным комплексом, это и раскрытия государственного оборонного заказа максимально, чтобы предотвратить спекуляции, это и реформа самого оборонпрома. Впрочем депутаты уже провалили законопроект о создании совместных предприятий ВПК с иностранными партнерами на базе предприятий "Укроборонпрома", который является "самым простым из тех, что есть".

Напомним, Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа".

По результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.

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