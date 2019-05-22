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Майже 2,5 тисячі українців перенесли мобільні номери

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Майже 2,5 тисячі українців уже скористалася послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.

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"Станом на 9:00 22 травня перенесено 2494 телефонних номерів", - повідомили в центрі радіочастот.

Загалом, за даними відомства, надійшло 9160 заявок на перенесення номерів, зареєстрованих у Централізованій базі даних УДЦР.

Як повідомляв УНН, в Україні ввели нову послугу з 1 травня, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.

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