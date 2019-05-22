Почти 2,5 тысячи украинцев перенесли мобильные номера
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Почти 2,5 тысячи украинцев уже воспользовалась услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.
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"По состоянию на 9:00 22 мая перенесено 2494 телефонных номеров", - сообщили в центре радиочастот.
Всего, по данным ведомства, поступило 9160 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.
Как сообщал УНН, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.