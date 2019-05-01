Відсьогодні українці зможуть змінювати мобільного оператора зі збереженням номера
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ввела нову послугу з 1 травня, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера. Про це повідомила прес-служба НКРЗІ, передає УНН.
За даними прес-служби відомства, сьогодні, 1 травня, в Україні відбувся запуск нової телекомунікаційної послуги, що дозволяє абонентам вільно змінювати оператора та отримувати телекомунікаційні послуги зі збереженням власного абонентського номера.
Впровадженню послуги з перенесення абонентського номера передувала тривала та кропітка робота органів державної влади, операторів телекомунікацій, постачальників обладнання та наукових установ, прийняття низки нормативно-правових та нормативних актів, які були спрямовані на вирішення технічних, організаційних та правових питань впровадження такої послуги.
Впровадження такої послуги також сприятиме розвитку конкурентного середовища та підвищенню якості послуг, а крім того наближає Україну до виконання угоди з Європейським союзом.
Організацією, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів (Адміністратор ЦБД), стало державне підприємство “Український державний центр радіочастот”.
Нагадаємо, використання українцями незаконно діючих пристроїв, а також експлуатація радіоелектронних засобів (РЕЗ) з недотриманням умов користування створює завади мобільному зв’язку в Україні.