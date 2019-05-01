С сегодняшнего дня украинцы смогут менять мобильного оператора с сохранением номера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, ввела новую услугу по 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера. Об этом сообщила пресс-служба НКРС, передает УНН.
По данным пресс-службы ведомства, сегодня, 1 мая, в Украине состоялся запуск новой телекоммуникационной услуги, которая позволяет абонентам свободно менять оператора и получать телекоммуникационные услуги с сохранением собственного абонентского номера.
Внедрению услуги по переносу абонентского номера предшествовала длительная и кропотливая работа органов государственной власти, операторов телекоммуникаций, поставщиков оборудования и научных учреждений, принятие ряда нормативно-правовых и нормативных актов, которые были направлены на решение технических, организационных и правовых вопросов внедрения такой услуги.
Внедрение такой услуги также будет способствовать развитию конкурентной среды и повышению качества услуг, а кроме того приближает Украину к выполнению соглашения с Европейским союзом.
Организацией, которая осуществляет централизованное техническое администрирование персональных номеров и перенесенных абонентских номеров (Администратор ЦБД), стало государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот".
Напомним, использование украинцам незаконно действующих устройств, а также эксплуатация радиоэлектронных средств (РЭС) с несоблюдением условий пользования создает помехи мобильной связи в Украине.