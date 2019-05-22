Дощова погода протримається наступні три дні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Дощова погода в Україні протримається щонайменше наступні три дні, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі подекуди град. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами, завтра на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі подекуди град та шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.
Температура вночі 10-17°, вдень 21-27°, у західних областях вночі 7-14°, вдень 17-22°.
Нагадаємо, на половину території України вже прийшло кліматичне літо.