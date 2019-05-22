Дождливая погода продержится следующие три дня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Дождливая погода в Украине продержится как минимум следующие три дня, на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье местами град. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, завтра на Закарпатье значительные дожди, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с", - указали синоптики.
Температура ночью 10-17°, днем 21-27°, в западных областях ночью 7-14°, днем 17-22°.
Напомним, на половину территории Украины уже пришло климатическое лето.