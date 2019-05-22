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Міноборони з’ясовує обставини взяття в полон 8 військових на Донбасі

Міноборони з’ясовує обставини взяття в полон 8 військових на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Міністерство оборони України наразі з’ясовує обставини, за яких восьмеро військовослужбовців опинились у полоні бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Щодо ситуації, яка сталась сьогодні зранку, ми зараз з’ясовуємо обставини. Єдине, що відомо, що зранку вони виїхали в штаб бригади для проведення звірки на чолі зі старшиною”, — зазначив Полторак.

За його словами, всі обставини інциденту він з’ясовуватиме після прибуття в Міністерство оборони України.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками.

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