ООС: попередньо восьмеро військових ЗСУ потрапили в полон бойовиків

КИЇВ. 22 травня. УНН. За попередньою інформацією, вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.