ООС: попередньо восьмеро військових ЗСУ потрапили в полон бойовиків

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КИЇВ. 22 травня. УНН. За попередньою інформацією, вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"Повідомляємо, що, за попередньою інформацією, сьогодні зранку вісім військовослужбовців Збройних Сил України зі складу Об’єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації", - вказали у штабі.

Командування Об’єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців, додали у прес-центрі ООС.

Військовою прокуратурою внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, за добу бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових.

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