ООС: предварительно восемь военных ВСУ попали в плен боевиков

"Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - указали в штабе.

Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих, добавили в пресс-центре ООС.

Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.

Напомним, за сутки боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных.