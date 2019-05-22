ООС: предварительно восемь военных ВСУ попали в плен боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. По предварительной информации, восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе на грузовике отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - указали в штабе.
Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих, добавили в пресс-центре ООС.
Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.
Напомним, за сутки боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных.