ООС: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. 21 травня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 4 рази українських військових: “поблизу села Водяне – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Павлопіль – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля села Гнутове – з великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл наших позиції поблизу населеного пункту Шуми з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї".
Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.