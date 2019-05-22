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ООС: бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових

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КИЇВ. 22 травня. УНН. 21 травня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 4 рази українських військових: “поблизу села Водяне – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Павлопіль – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля села Гнутове – з великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл наших позиції поблизу населеного пункту Шуми з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї".

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

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