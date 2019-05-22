ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 4 раза украинских военных: “вблизи села Водяное — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Павлополь — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле села Гнутово — из крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник совершил обстрел наших позиции вблизи населенного пункта Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия”.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.