Полторак прокоментував призначення Хомчака
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак є досвідченим офіцером. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Генерал Хомчак – досвідчений офіцер, він учора був призначений, завтра зранку буде представлений Генеральному штабу Збройних сил", - зазначив Полторак.
За його словами, сам він поки що буде виконувати свої обов’язки як міністр оборони.
"До прийняття рішення Верховною Радою я буду виконувати свої обов’язки", - додав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Руслана Хомчака начальником Генштабу.