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Полторак прокоментував призначення Хомчака

Полторак прокоментував призначення Хомчака

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак є досвідченим офіцером. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Генерал Хомчак – досвідчений офіцер, він учора був призначений, завтра зранку буде представлений Генеральному штабу Збройних сил", - зазначив Полторак.

За його словами, сам він поки що буде виконувати свої обов’язки як міністр оборони.

"До прийняття рішення Верховною Радою я буду виконувати свої обов’язки", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Руслана Хомчака начальником Генштабу.

Українські Національні Новини

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