Руслан Хомчак: що відомо про нового начальника Генштабу

До цього призначення Руслан Хомчак з 2016 року обіймав посаду начальника штабу Сухопутних сил ЗСУ. До того у 2009 році він очолив штаб 8-го армійського корпусу, а 2012 року став командиром 6-го армійського корпуса, який з 2013 року має назву Оперативне командуванням "Південь".

Відомий тим, що під час АТО очолював операцію з визволення Іловайська. У 2014 року він заявив, що біля Іловайська українським військовим протистояли регулярні війська Російської Федерації, а саме батальйонні групи десантних, десантно-штурмових та мотострілецьких бригад.

Хомчаку 51 рік. Він закінчив Московське загально-військового училище.

У 2011 році Руслан Хомчак отримав звання генерал-майора, а у 2013 році - звання генерал-лейтенанта.

У декларації за 2018 рік Хомчак задекларував квартиру площею 76,8 у Білій Церкві, надану йому у користування Міністерством оброни. А також дві земельні ділянки у Чернігівській та Житомирській областях. У власності Хомчака Toyota Land Cruiser 2013 року.