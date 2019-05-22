БПП не голосуватиме за закриті партійні списки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Фракція БПП не підтримуватиме президентський законопроект про вибори депутатів, у разі якщо в ньому буде міститися норма про закриті партійні списки. Про це повідомив журналістам заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
“Фракція тільки що на своєму засідання розглянула ситуацію, визначила і констатувала факт, що ми не знаємо, про що взагалі розмовляємо, законопроекту ніхто не бачив. Але перехід на закриті партійні списки, як ми розуміємо, нам буде запропонований. Наша фракція підтримувати не буде, бо це є збільшення корупції”, — повідомив Гончаренко.
Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 22 травня має розглянути зміни до законів “Про вибори народних депутатів України” та "“Про публічні закупівлі”.
Законопроект про публічні закупівлі вже зареєстрований у парламенті.