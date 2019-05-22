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У Києві та області у найближчі години очікується гроза

У Києві та області у найближчі години очікується гроза

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У Києві та Київській області у найближчі три години з утриманням до кінця доби 22 травня очікується гроза. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“В другій половині дня 22 травня (у Києві — ред.) гроза (I рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, у найближчі три години з утриманням до кінця доби 22 травня гроза (I рівень небезпечності, жовтий) у Київській області.

Нагадаємо, в Україні у середу, 22 травня, очікуються дощі, місцями грози.

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