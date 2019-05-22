У Києві та області у найближчі години очікується гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Києві та Київській області у найближчі три години з утриманням до кінця доби 22 травня очікується гроза. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“В другій половині дня 22 травня (у Києві — ред.) гроза (I рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дощова погода протримається наступні три дні
Зазначається, у найближчі три години з утриманням до кінця доби 22 травня гроза (I рівень небезпечності, жовтий) у Київській області.
Нагадаємо, в Україні у середу, 22 травня, очікуються дощі, місцями грози.