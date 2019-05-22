Україну сьогодні накриють грозові дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Україні у середу, 22 травня, очікуються дощі, місцями грози. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"22 травня на більшій частині території країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті, вдень і в Приазов'ї, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині місцями значні дощі", - вказали синоптики.
Вітер переважно південній, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15°; вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 15-20°.
Нагадаємо, синоптики попередили про грози на вихідних.