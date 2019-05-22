Украина сегодня накроют грозовые дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Украине в среду, 22 мая, ожидаются дожди, местами грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"22 мая на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье, днем и в Приазовье, в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях местами значительные дожди", - указали синоптики.
Ветер южный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°; днем 19-24°, на Закарпатье и Прикарпатье 15-20°.
Напомним, синоптики предупредили о грозах на выходных.