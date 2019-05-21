Синоптики попередили про грози на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Цими вихідними, 25 і 26 травня, в Україні очікуються дощі та грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, у суботу, 25 травня, прогнозуються короткочасні дощі, грози (вночі місцями). У неділю, 26 травня, на Лівобережжі, вдень і в західній частині короткочасний дощ, гроза, на решті території переважно без опадів.
Температура вночі очікується 9-15°, вдень 18-24°, 26 травня на півдні до 27°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 15-21°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.
У Києві 25 травня - короткочасний дощ, гроза (вночі місцями); 26 травня - без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.
За прогнозом, 22 травня буде хмарно з проясненнями. На більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті, вдень і в Приазов'ї, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині місцями значні дощі. Вітер переважно південній, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі подекуди град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°; вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 15-20°.
Щодо 23-24 травня, очікується Мінлива хмарність. Короткочасні дощі, місцями грози (переважно в денні години). Вітер південно-західний (24 травня в західних областях північно-західний), 5-10 м/с, на Лівобережжі подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°; вдень 20-25°, у південних та східних областях місцями до 27°, в західних областях 16-21°.
Нагадаємо, у Києві сьогодні очікується гроза.
Як повідомляв УНН, що нинішнє літо буде теплим зі зливами та градом.