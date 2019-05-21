У Києві у найближчу годину очікується гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Синоптики попередили про грозу, яка очікується у Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 травня гроза (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше киян попередили про погіршення погодних умов і сильний вітер.
Нагадаємо, активний атмосферний фронт у вівторок принесе на захід України грози та шквали, на Закарпатті та Прикарпатті значні, а в Карпатах - сильні дощі.
Також нагадаємо, що нинішнє літо буде теплим зі зливами та градом.