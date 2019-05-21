В Киеве в ближайший час ожидается гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Синоптики предупредили о грозе, которая ожидается в Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайший час и до конца суток 21 мая гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее киевлян предупредили об ухудшении погодных условий и сильном ветре.
Напомним, активный атмосферный фронт во вторник принесет на запад Украины грозы и шквалы, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, а в Карпатах - сильные дожди.
Также напомним, что нынешнее лето будет теплым с ливнями и градом.