Синоптики предупредили о грозах на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В эти выходные, 25 и 26 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, в субботу, 25 мая, прогнозируются кратковременные дожди, грозы (ночью местами). В воскресенье, 26 мая, на Левобережье, днем и в западной части кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Температура ночью ожидается 9-15°, днем 18-24°, 26 мая на юге до 27°; в западных областях ночью 7-12°, днем 15-21°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.
В Киеве 25 мая - кратковременный дождь, гроза (ночью местами); 26 мая - без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.
По прогнозу, 22 мая будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье, днем и на Приазовье, в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях местами значительные дожди. Ветер южный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 19-24°, на Закарпатье и Прикарпатье 15-20°.
Что касается 23-24 мая, то ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы (преимущественно в дневные часы). Ветер юго-западный (24 мая в западных областях северо-западный), 5-10 м/с, на Левобережье местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 20-25°, в южных и восточных областях местами до 27°, в западных областях 16-21°.
Напомним, в Киеве сегодня ожидается гроза.
Как сообщал УНН, что нынешнее лето будет теплым с ливнями и градом.