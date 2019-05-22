В Киеве и области в ближайшие часы ожидается гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Киеве и Киевской области в ближайшие три часа и до конца суток 22 мая ожидается гроза. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Во второй половине дня 22 мая (в Киеве - ред.) гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, в ближайшие три часа и до конца суток 22 мая гроза (I уровень опасности, желтый) в Киевской области.
Напомним, в Украине в среду, 22 мая, ожидаются дожди, местами грозы.