В Киеве и области в ближайшие часы ожидается гроза

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 40039 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 61848 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 78684 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 91901 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122740 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111542 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137712 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144631 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130199 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 92642 просмотра
Актуальное
В Киеве и области в ближайшие часы ожидается гроза

В Киеве и области в ближайшие часы ожидается гроза

Киев  •  УНН

 • 12614 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Киеве и Киевской области в ближайшие три часа и до конца суток 22 мая ожидается гроза. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"Во второй половине дня 22 мая (в Киеве - ред.) гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, в ближайшие три часа и до конца суток 22 мая гроза (I уровень опасности, желтый) в Киевской области.

Напомним, в Украине в среду, 22 мая, ожидаются дожди, местами грозы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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