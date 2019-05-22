В Киеве и области в ближайшие часы ожидается гроза

"Во второй половине дня 22 мая (в Киеве - ред.) гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дождливая погода продержится следующие три дня

Отмечается, в ближайшие три часа и до конца суток 22 мая гроза (I уровень опасности, желтый) в Киевской области.

Напомним, в Украине в среду, 22 мая, ожидаются дожди, местами грозы.



