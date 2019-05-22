У Кропивницькому сталася ДТП за участі тролейбуса
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 травня. УНН. У Кропивницькому, на розі вулиць Шевченка і Великої Перспективної, сьогодні сталася ДТП. Цю інформацію кореспонденту УНН повідомила речниця ГУНП в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.
"Водій тролейбуса не вибрав безпечну дистанцію та допустив зіткнення з автомобілем Skoda, який рухався попереду. Водій Skoda отримав тілесні ушкодження", - повідомила вона.
За цим фактом проводять перевірку.
Як повідомляв УНН, у Львові внаслідок зіткнення двох автобусів маршрутного таксі отримали травми п’ятеро пасажирів транспортних засобів.
Нагадаємо, за кількістю ДТП торік лідирувала траса Київ-Одеса, на ділянці якої між селами Чабани і Віта-Поштова протягом року сталася 71 аварія.