В Кропивницком произошло ДТП с участием троллейбуса
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 мая. УНН. В Кропивницком, на углу улиц Шевченко и Большой Перспективной, сегодня произошло ДТП. Эту информацию корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Кировоградской области Виталина Бевзенко.
"Водитель троллейбуса не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Skoda, который двигался впереди. Водитель Skoda получил телесные повреждения", - сообщила она.
По данному факту проводят проверку.
Как сообщал УНН, во Львове в результате столкновения двух автобусов маршрутного такси получили травмы пять пассажиров транспортных средств.
Напомним, по количеству ДТП в прошлом году лидировала трасса Киев-Одесса на участке которой между селами Чабаны и Вита-Почтовая течение года произошла 71 авария.