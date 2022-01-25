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Шахед-136

Україна сьогодні прийме третій літак військової допомоги від США - Резніков

Україна сьогодні прийме третій літак військової допомоги від США - Резніков

Київ • УНН

 • 27270 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. До України сьогодні прибуде третій літак з озброєнням, яке у межах військової допомоги надають США. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у кулуарах Верховної Ради у вівторок, пише УНН.

Цитата:

“Нарешті наші партнери збільшують кількість військової допомоги, і сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду Сполучених Штатів в рамках цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана, на суму 200 мільйонів американських доларів. І сьогодні будемо мати вже третій літак з цієї військової допомоги”, - заявив Резніков.

Деталі

За словами міністра оборони, у ситуації навколо загрози російського вторгнення на українську територію “є свій позитив”, оскільки таким чином на кожному політичному майданчику наразі говорять про необхідність реакції світу на погрози Росії та, зокрема, про запровадження санкцій на всіх рівнях.

“Нарешті на кожному майданчику ми говоримо про те, що світ давно мав би відреагувати санкціями, зупинкою будівництва “Північного потоку-2”. Нарешті світ повинен дати нам можливість розвивати збройні сили і захищатися”, - додав Резніков.

Міністр наголосив, що військова допомога від країн-партнерів не буде припинятися, та держави готові в будь-який момент поставити Україні необхідну зброю.

“Щоденно я спілкуюся з міністрами оборони різних країн, які чітко задають питання - що нам потрібно. Ми говоримо, що нам потрібно, і нам готують цю допомогу”, - наголосив він.

Що було раніше

22 січня Міністерство оборони України повідомило про першу партію зброї з США.

23 січня в України стало відомо про другу партію озброєння від США.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, додаткові 200 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки відповідають потребам, про які Україна повідомила США. А Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон передасть Києву більше оборонної допомоги в найближчі тижні.

Також 18 січня до України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії для ЗСУ - нові легкі протитанкові засоби.

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