Друга партія зброї від США прямує в Україну: фото

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Йдеться борт N756CA. Цей літак кілька днів томуднями доставив в Україну першу партію зброї.

Борт під номером 756CA вирушив з авіабази ВПС США.

Крмі того, liveuamap оприлюднив фото завантаження літака озброєнням для Збройних Сил України.

Нагадаємо

У Пентагоні показали боєприпаси, зброю та інше обладнання, яке готували до відправлення в Україну.

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