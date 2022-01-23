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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 72169 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Друга партія зброї від США прямує в Україну: фото

Друга партія зброї від США прямує в Україну: фото

Київ • УНН

 • 51890 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україну прямує вже друга партія озброєння від США. За даними сервісу Flightradar24, літак летить до Києва, передає УНН.

Деталі

Йдеться борт N756CA. Цей літак кілька днів томуднями доставив в Україну першу партію зброї.

Борт під номером 756CA вирушив з авіабази ВПС США.

Крмі того, liveuamap оприлюднив фото завантаження літака озброєнням для Збройних Сил України.

Нагадаємо

У Пентагоні показали боєприпаси, зброю та інше обладнання, яке готували до відправлення в Україну. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони показали протитанкове озброєння, яке отримали від Великої Британії

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