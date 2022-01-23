Друга партія зброї від США прямує в Україну: фото
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україну прямує вже друга партія озброєння від США. За даними сервісу Flightradar24, літак летить до Києва, передає УНН.
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Йдеться борт N756CA. Цей літак кілька днів томуднями доставив в Україну першу партію зброї.
Борт під номером 756CA вирушив з авіабази ВПС США.
Крмі того, liveuamap оприлюднив фото завантаження літака озброєнням для Збройних Сил України.
Нагадаємо
У Пентагоні показали боєприпаси, зброю та інше обладнання, яке готували до відправлення в Україну.
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