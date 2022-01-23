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15 марта, 19:03 • 106513 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142979 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123312 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116860 просмотра

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15 марта, 12:52 • 104725 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101419 просмотра

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Вторая партия оружия от США направляется в Украину: фото

Вторая партия оружия от США направляется в Украину: фото

Киев • УНН

 • 51883 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украину направляется уже вторая партия вооружения от США. По данным сервиса Flightradar24, самолет уже летит в Киев, передаетУНН.

Детали

Речь идет о N756CA. Этот самолет несколько дней назад доставил в Украину первую партию оружия.

Борт под номером 756CA отправился с авиабазы ВВС США.

Кроме того, liveuamap обнародовал фото загрузку самолета вооружением для Вооруженных Сил Украины.

Напомним

В Пентагоне показали боеприпасы, оружие и другое оборудование, которое готовили к отправке в Украину.

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