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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Міноборони оприлюднило кадри першої партії летальної зброї, яка прибула до Києва з США

Міноборони оприлюднило кадри першої партії летальної зброї, яка прибула до Києва з США

Київ • УНН

 • 40097 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністерство оборони України оприлюднило кадри першої партії летальної зброї, яка прибула сьогодні до Міжнародного аеропорту “Бориспіль” з США, передає УНН з посиланням на відомство.

Деталі

На оприлюдненому відео можно побачити, як з борту літака вивантажують партію зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter подякував міністру оборони США Ллойду Остіну III за непохитну підтримку.

Цитата

“Прилетіла перша пташка. Усі українці високо цінують допомогу США у зміцненні обороноздатності України. Дякую нашому стратегічному партнеру та особисто Міністру оборони США Ллойду Остіну III за непохитну підтримку. Далі буде”, - повідомив Резніков.

Наголошується, що допомога включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

Додамо

18 січня делегація Конгресу США під час візиту в Києві пообіцяла, що Вашингтон надасть Україні зброю, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення.

Минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів США, включаючи цей пакет допомоги, і понад 2,7 мільярда доларів США безпекової допомоги загалом з 2014 року.

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