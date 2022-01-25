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Украина сегодня примет третий самолет военной помощи от США - Резников

Украина сегодня примет третий самолет военной помощи от США - Резников

Киев • УНН

 • 27269 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Украину сегодня прибудет третий самолет с вооружением, которое в рамках военной помощи передает США. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в кулуарах Верховной Рады во вторник, пишет УНН.

Цитата:

“Наконец наши партнеры увеличивают количество военной помощи, и сегодня мы встречаем третий самолет от правительства Соединенных Штатов в рамках этой помощи, которая уже проголосована и подписана, на сумму 200 миллионов американских долларов. И сегодня будем иметь уже третий самолет по этой военной помощи", - заявил Резников.

Детали

По словам министра обороны, в ситуации вокруг угрозы российского вторжения на украинскую территорию “есть свой позитив”, поскольку таким образом на каждой политической площадке сейчас говорят о необходимости реакции мира на угрозы России и, в частности, о введении санкций на всех уровнях.

“Наконец на каждой площадке мы говорим о том, что мир давно должен был бы отреагировать санкциями, остановкой строительства “Северного потока-2”. Наконец мир должен дать нам возможность развивать вооруженные силы и защищаться”, - добавил Резников.

Министр подчеркнул, что военная помощь от стран-партнеров не будет прекращаться, и государства готовы в любой момент поставить Украине необходимое оружие.

“Ежедневно я общаюсь с министрами обороны разных стран, которые четко задают вопрос - что нам нужно. Мы говорим, что нам нужно, и нам готовят эту помощь”, - подчеркнул он.

Что было ранее

22 января Министерство обороны Украины сообщило о первой партии оружия из США.

23 января у Украины стало известно о второй партии вооружения от США.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, дополнительные 200 миллионов долларов помощи в области безопасности отвечают потребностям, о которых Украина сообщила США. А госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон передаст Киеву больше оборонной помощи в ближайшие недели.

Также 18 января в Украину прибыла партия международной технической помощи от Великобритании для ВСУ - новые легкие противотанковые средства.

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