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Україна розраховує отримати кредит МВФ на 15-20 млрд доларів до кінця року

Україна розраховує отримати кредит МВФ на 15-20 млрд доларів до кінця року

Київ • УНН

 • 205483 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Україна має намір укласти угоду з Міжнародним валютним фондом на суму 15-20 мільярдів доларів до кінця року, щоб зміцнити зруйновану війною економіку, повідомив голова Наіонального банку країни Кирило Шевченко. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Україні загрожує економічний спад на 35-45% у 2022 році та щомісячний дефіцит бюджету у розмірі 5 мільярдів доларів, і вона дуже залежить від іноземного фінансування від своїх західних партнерів.

Шевченко, виступаючи під час візиту до Лондона, також сказав, що сподівається домовитися про своп-лінію з Банком Англії «протягом кількох тижнів», хоч і не уточнив суму.

За словами Шевченка, Київ вже направив запит до МВФ і наразі веде консультації з фондом щодо нового фінансування, яке, як він сподівався, забезпечить до 20 мільярдів доларів протягом двох чи трьох років у формі резервної угоди (Stand-By) чи механізм розширеного фінансування (EFF).

Програма на 20 мільярдів доларів стане другим за величиною кредитом МВФ, що діє нині.

"МВФ завжди виступав партнером України під час війни, - сказав Шевченко. -Я сподіваюся розпочати програму цього року".

Говорячи про інтервенції Національного банку на валютних ринках, а також про програму купівлі облігацій, Шевченко сказав, що обидві програми поки триватимуть, хоча остання припиниться, як тільки закінчиться війна.

"До кінця війни ми та Міністерство фінансів маємо працювати разом, щоб подолати всі ці проблеми, використовуючи грошові фінанси та ринок внутрішнього боргу", - зазначив він.

Голова Національного банку сказав, що нова програма має передбачати заходи, що допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, таких як гнучкий обмінний курс, відсутність обмежень на валютному ринку, скорочення прострочених кредитів у банківському секторі та збалансована фіскальна політика.

Додамо

Останнім кредитом МВФ для України була узгоджена у березні екстрена фінансова підтримка у розмірі 1,4 мільярда доларів.

Окремо Київ зараз веде переговори з міжнародними кредиторами щодо заморожування виплат за боргами, щоб полегшити кризу ліквідності.

Центральний банк України вже має превентивну своп-лінію на 10 мільярдів євро (10,12 мільярда доларів) із Європейським центральним банком та лінію на 1 мільярд доларів із центральним банком Польщі.

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