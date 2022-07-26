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Украина рассчитывает получить кредит МВФ на 15-20 млрд долларов до конца года

Украина рассчитывает получить кредит МВФ на 15-20 млрд долларов до конца года

Киев • УНН

 • 205474 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Украина намерена заключить соглашение с Международным валютным фондом на сумму 15-20 миллиардов долларов до конца года, чтобы укрепить разрушенную войной экономику, сообщил глава Национального банка страны Кирилл Шевченко. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали 

Украине грозит экономический спад на 35-45% в 2022 году и ежемесячный дефицит бюджета в размере 5 миллиардов долларов, и она зависит от иностранного финансирования от своих западных партнеров.

Шевченко, выступая во время визита в Лондон, также сказал, что надеется договориться о своп-линии с Банком Англии «в течение нескольких недель», хотя и не уточнил сумму.

По словам Шевченко, Киев уже направил запрос в МВФ и сейчас ведет консультации с фондом по новому финансированию, которое, как он надеялся, обеспечит до 20 миллиардов долларов в течение двух или трех лет в форме резервного соглашения (Stand-By) или механизм расширенного финансирования (EFF).

Программа на 20 миллиардов долларов станет вторым по величине действующим сейчас кредитом МВФ.

"МВФ всегда выступал партнером Украины во время войны, - сказал Шевченко. - Я надеюсь начать программу в этом году".

Говоря об интервенциях Национального банка на валютных рынках, а также о программе покупки облигаций, Шевченко сказал, что обе программы пока будут продолжаться, хотя последняя прекратится, как только закончится война.

"До конца войны мы и Министерство финансов должны работать вместе, чтобы преодолеть все эти проблемы, используя денежные финансы и рынок внутреннего долга", - отметил он.

Глава Национального банка сказал, что новая программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это могло бы обеспечить возврат к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, сокращение просроченных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.

Добавим

Последним кредитом МВФ для Украины была согласованая в марте экстренная финансовая поддержка в размере 1,4 миллиарда долларов.

Отдельно Киев сейчас ведет переговоры с международными кредиторами о замораживании выплат по долгам, чтобы облегчить кризис ликвидности.

Центральный банк Украины уже имеет превентивную своп-линию на 10 миллиардов евро (10,12 миллиарда долларов) с Европейским центральным банком и линию на 1 миллиард долларов с центральным банком Польши.

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