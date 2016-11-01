Україна проведе 10 листопада у СОТ консультації з РФ щодо обмеження транзиту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Україна як країна-учасниця Світової організації торгівлі проведе 10 листопада консультації з Росією щодо обмеження транзиту. Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“У нас на сьогодні є запит до СОТ, пов’язаний з вагонами і залізничним обладнанням. Другий запит — щодо обмежень транзиту, стосовно якого у нас пройдуть консультації 10 листопада з Російською Федерацією. Третій позов, який ми готуємо, стосується обмежень імпорту до Російської Федерації деяких продовольчих товарів походженням з України”, — сказала Н.Микольська.
За її словами, третій позов Київ готує в СОТ щодо імпорту через фітосанітарні, ветеринарні та інші обмеження, але не планує позиватися через продовольче ембарго, запроваджене Росією.
Нагадаємо, 14 вересня Україна направила запит про консультації з Росією у Світовій організації торгівлі щодо обмежень українського транзиту товарів.