Украина проведет 10 ноября в ВТО консультации с РФ об ограничении транзита

"У нас на сегодня есть запрос в ВТО, связанный с вагонами и железнодорожным оборудованием. Второй запрос - относительно ограничений транзита, в отношении которого у нас пройдут консультации 10 ноября с Российской Федерацией. Третий иск, который мы готовим, касается ограничений импорта в Российскую Федерацию некоторых продовольственных товаров происхождением из Украины", - сказала Н.Мыкольская.

По ее словам, третий иск Киев готовит в ВТО по импорту из-за фитосанитарных, ветеринарных и других ограничений, но не планирует судиться из-за продовольственного эмбарго, введенного Россией.

Напомним, 14 сентября Украина направила запрос о консультациях с Россией Всемирной торговой организации об ограничении украинского транзита товаров.