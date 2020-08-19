Україна прощається з Борисом Патоном: якою була постать науковця

КИЇВ. 19 серпня. УНН. На 101-му році життя помер президент Національної академії наук України Борис Патон, який був першим нагородженний званням Героя України. УНН нагадує, чим був відомий цей славетний син України.

“Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна. У віці 101 року від нас пішов великий українець. Я щиро дякую долі за те, що в житті мені випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Євгеновичем. Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі. Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича. Вічна пам’ять”, — написав Президент Зеленський.

Народився Борис Патон в Києві, в сім’ї відомого вченого-мостобудівника, директора та засновника Інституту електрозварювання Євгена Патона та Наталії Патон. Пращури Патона були дворянського роду.

У 1941-му закінчив Київський політехнічний інститут. Потім рік пропрацював інженером. У 1942р. став молодшим, а потім старшим науковим співробітником, завідувачем відділу, заступником директора. З 1953-го очолював Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона. Вже у 1951 році він був обраний членом-кореспондентом, у 1958-му — дійсним членом Академії наук України. З 1962 року є дійсним членом Академії наук СРСР (з 1992-го — Російської академії наук).

Все життя Борис Євгенович присвятив науці. Хоча цікавий факт: у школі Патон отримав за семестр 9 двійок, а в університеті не отримав червоний диплом, адже не зміг скласти екзамен з філософії.

Патон був за науку для людей.

“У науку повірять значно більше людей, якщо вона дасть цікавіше життя людству, саме звичайним людям, а не вченим. Я за результат у науці, але не за рахунок того, щоб закрити фундаментальні дослідження”.

Він був видатним ученим в галузі електрозварювання, металургії і технології металів. Під його керівництвом був створений новий спосіб зварювання — електрошлаковий. Завдяки йому зварювання проводилося у Космосі.

“Ми розвинули і застосували зварювання передусім на землі, потім — під землею, у водних просторах і поза Землею”, — сказав Патон про досягнення очолюваного ним інституту.

Завдяки його дослідженням була заснована нова галузь металургії — спецелектрометалургія. Він взяв участь у розробці автоматизованого зварювання броні танків — легендарний “Т-34” з’єднав шов Патона. Окрім того, Патон був першим головним ініціатором унікальної технології зварювання живих тканин, яку використовують в хірургії. Це врятувало немало життів та прискорило одужання пацієнтів після складних операцій. Також він був відомий своїми науковими публікаціями — запатентував понад 720 винаходів.

1998 року, після заснування звання Герой України вчений став його першим лауреатом — “за самовіддане служіння науці”.