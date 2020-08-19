Украина прощается с Борисом Патоном: какой была личность ученого

КИЕВ. 19 августа. УНН. На 101-м году жизни умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, который был первым награжден званием Героя Украины. УНН напоминает, чем был известен этот славный сын Украины.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец. Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память", — написал Президент Зеленский.

Родился Борис Патон в Киеве, в семье известного ученого-мостостроителя, директора и основателя Института электросварки Евгения Патона и Натальи Патон. Предки Патона были дворянского рода.

В 1941 году окончил Киевский политехнический институт. Затем год проработал инженером. В 1942 г. стал младшим, а затем старшим научным сотрудником, заведующим отделом, заместителем директора. С 1953-го возглавлял Институт электросварки им. Е.О. Патона. Уже в 1951 году он был избран членом-корреспондентом, в 1958-м - действительным членом Академии наук Украины. С 1962 года является действительным членом Академии наук СССР (с 1992-го - Российской академии наук).

Всю жизнь Борис Евгеньевич посвятил науке. Хотя интересный факт: в школе Патон получил за семестр 9 двоек, а в университете не получил красный диплом, ведь не смог сдать экзамен по философии.

Патон был за науку для людей.

"В науку поверят гораздо больше людей, если она даст интереснее жизнь человечеству, именно обычным людям, а не ученым. Я за результат в науке, но не за счет того, чтобы закрыть фундаментальные исследования".

Он был выдающимся ученым в области электросварки, металлургии и технологии металлов. Под его руководством был создан новый способ сварки — электрошлаковый. Благодаря ему сварки проводилось в Космосе.

"Мы развили и применили сварки прежде всего на земле, затем - под землей, в водных пространствах и вне Земли", - сказал Патон о достижениях возглавляемого им института.

Благодаря его исследованиям была основана новая отрасль металлургии - спецэлектрометаллургия. Он принял участие в разработке автоматизированной сварки брони танков - легендарный "Т-34" соединил шов Патона. Кроме того, Патон был первым главным инициатором уникальной технологии сварки живых тканей, используемой в хирургии. Это спасло немало жизней и ускорило выздоровление пациентов после сложных операций. Также он был известен своими научными публикациями - запатентовал более 720 изобретений.

В 1998 году, после основания звания Герой Украины ученый стал его первым лауреатом — "за самоотверженное служение науке".