Україна пропонує Швейцарії провести Глобальний мирний саміт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запросив Швейцарію провести Глобальний мирний саміт. Про це він сказав під час виступу в парламенті Швейцарії, передає УНН з посиланням на Reuters.
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«Я хотів би запросити вас провести глобальний мирний саміт. Ви можете взяти на себе провідну роль і привнести свій національний досвід. Ви можете принести свої ноу-хау й організувати такий мирний саміт», - сказав Зеленський.
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Україна і союзники планують саміт формули миру за участю лідерів інших країн, який виключатиме росію, щоб заручитися підтримкою Києва.