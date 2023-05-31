Украина со странами-союзниками готовит саммит формулы мира без участия россии - СМИ

Издание со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов отмечает, что саммит мировых лидеров может пройти перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Детали

Встреча только планируется, однако ее уже поддержали некоторые европейские лидеры, отмечает издание. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, который хочет, чтобы на саммит были приглашены представители тех стран, которые стали на сторону россии или отказались занимать позицию относительно войны. Также французский президент предложил провести мирный саммит в Париже.

Европейские чиновники говорят, что они работают с Киевом над проработкой мирного плана Украины таким образом, чтобы сделать его более приемлемым для других мировых держав, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.

«В течение последних месяцев Киев приложил согласованные усилия для взаимодействия с такими странами, как Китай, Бразилия и Индия. Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире», – заявил глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в комментарии The Wall Street Journal.

Также добавил, что прямые переговоры с россией невозможны, пока ее войска остаются в стране. По его словам, Украина не пойдет на компромиссы относительно своей территориальной целостности.

Напомним

Мирный план Зеленского из 10 пунктов предусматривает восстановление контроля Украины над ее территорией, возвращение военнопленных и преследование военных преступников. Он также предлагает обратить внимание на ядерную безопасность, которая, как утверждается, поставлена под угрозу оккупацией россией атомной электростанции. И продовольственную безопасность, защитив экспорт зерна, которому препятствует вторжение россии.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил мир присоединиться к украинской формуле мира.