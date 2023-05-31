Україна з країнами-союзниками готує саміт формули миру без участі росії - ЗМІ

Видання з посиланням на джерела в оточенні українського президента та європейських дипломатів зазначає, що саміт світових лідерів може пройти перед самітом НАТО у Вільнюсі.

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Зустріч лише планується, проте її вже підтримали деякі європейські лідери, зазначає видання. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, який хоче, щоб на саміт були запрошені представники тих країн, які стали на бік росії або відмовилися займати позицію щодо війни. Також французький президент запропонував провести мирний саміт у Парижі.

Європейські чиновники кажуть, що вони працюють з Києвом над опрацюванням мирного плану України таким чином, щоб зробити його більш прийнятним для інших світових держав, таких як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та Китай.

«Протягом останніх місяців Київ доклав узгоджених зусиль для взаємодії з такими країнами, як Китай, Бразилія та Індія. Нам потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який дійсно хоче жити в мирі», – заявив глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак в коментарі The Wall Street Journal.

Також додав, що прямі переговори з росією неможливі, поки її війська залишаються в країні. За його словами, Україна не піде на компроміси щодо своєї територіальної цілісності.

Нагадаємо

Мирний план Зеленського з 10 пунктів передбачає відновлення контролю України над її територією, повернення військовополонених і переслідування військових злочинців. Він також пропонує звернути увагу на ядерну безпеку, яка, як стверджується, поставлена під загрозу окупацією росією атомної електростанції. І продовольчу безпеку, захистивши експорт зерна, якому перешкоджає вторгнення росії.

Президент України Володимир Зеленський запросив світ приєднатися до української формули миру.